VERSO TERNANA – CATANIA: quando un gran gol di Pelosi regalò la vittoria agli etnei

Lo abbiamo intervistato proprio alla vigilia di Ternana-Catania, ricordando anche la partita disputata allo stadio “Libero Liberati” di Terni e vinta per 2-1 dai rossazzurri il 7 ottobre 1990. Si giocava la 4/a giornata del campionato di Serie C1 e Claudio Pelosi mise a segno la rete decisiva, splendida, che consegnò il successo all’Elefante. Carlo Caramelli aveva portato in vantaggio i padroni di casa sfruttando una mischia in area, ma il Catania mai domo rispose prima con una bella conclusione di Andrea Salvadori, poi con una esecuzione in rovesciata di Pelosi. Era il Catania presieduto da Angelo Attaguile e allenato da Angelo Benedicto Sormani che concluse il campionato all’undicesimo posto. La Ternana, invece, si piazzò in ottava posizione con tre punti di vantaggio sugli etnei.

VIDEO: gli highlights della partita

