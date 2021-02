LA SICILIA – Barrientos: “Quando sento Catania mi emoziono”, i messaggi di quattro ex rossazzurri sui social

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri l’argentino Pablo Barrientos ha annunciato l’addio al calcio. Alcuni degli argentini ex Catania che fecero grande la squadra rossazzurra in Serie A gli hanno indirizzato i seguenti messaggi sui social: “Ti stimo moltissimo, ti auguro il meglio” (Alejandro Gomez); “Felice per tutto quello che hai fatto, sono contento per avere condiviso grandi momenti insieme, goditi tutto quello che viene adesso” (Mariano Andujar); “Pablo, uno dei più grandi calciatori con cui abbiamo condiviso vittorie incredibili. Un amico e autentico fuoriclasse” (Nicolas Spolli e Adrian Ricchiuti).

Lo stesso Barrientos aveva recentemente dichiarato al quotidiano locale: “Quando sento la parola Catania mi emoziono. I tifosi mi hanno aspettato quando stavo male e sostenuto in campo. Il pubblico mi ha voluto bene. Sappiate che il Catania lo seguo sempre”.

