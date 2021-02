DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino: “Ancora alcune trattative da portare a termine, Di Piazza darà un contributo prezioso”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore dell’Area Sportivo del Catania Maurizio Pellegrino ai microfoni del quotidiano locale, a poche ore dalla chiusura del calciomercato:

“Ci sono ancora alcune trattative interessanti in corso e spero di portarle tutte a termine. In queste ultime ore potrebbe avvenire di tutto. Catania-Monopoli? Inizio sofferto, la squadra si è ripresa bene meritando la vittoria. Sono contento per questi tre punti. Ho visto con piacere un Di Piazza in buona forma, sono convinto che è in grado di dare un contributo prezioso alla squadra, per questo l’ho voluto riportare a Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***