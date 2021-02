CATANIA: vittoria anche per Fabrizio e Seby

Vittoria ottenuta, ancora una volta, nel deserto del “Massimino” per via delle note restrizioni anti Covid. I tifosi hanno voluto comunque ricordare due tifosi che non ci sono più. In occasione del ventennale della scomparsa di Fabrizio Lo Presti, morto in un tragico incidente stradale prima della partita L’Aquila-Catania del 4 febbraio 2001, la Curva Nord ha esposto uno striscione recante la scritta: “Da vent’anni in ogni stadio, uniti nel tuo ricordo. Ieri, oggi e per sempre Fabrizio Vive”.

In Tribuna B, invece, la scritta “Ciao Seby” è rivolta a Seby Sardo, tifosissimo tragicamente scomparso che, nei giorni scorsi, ha commosso Mariano Izco al punto da dedicargli un post su Facebook. Deposto, inoltre, un mazzo di fiori in sua memoria. Il 3-1 inflitto al Monopoli è dedicato anche a loro.

