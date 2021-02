MERCATO: Noce al Potenza, ci siamo. Ecco perchè si è riaperta la pista

Non si era concretizzato nei giorni scorsi il trasferimento di Mario Noce al Potenza, ma nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento tra le parti e l’operazione andrà in porto. La pista si è riaperta a seguito dei tentennamenti della Juve Stabia a privarsi del difensore ex Trapani Erasmo Mulè, il cui cartellino appartiene alla Juventus. Mulè rimane alla corte di Pasquale Padalino e, pertanto, il Potenza è tornato con decisione su Noce, ormai ad un passo dal raggiungimento dell’accordo con la società lucana. Il passaggio al Potenza dovrebbe concretizzarsi in prestito, una volta rinnovato il contratto col Catania.

===>>> UFFICIALE: rinnovo e prestito al Potenza per Noce

