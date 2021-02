LEONE (D.S. Ternana): “Col Catania tappa fondamentale per noi. Verranno qui con il dente avvelenato…”

Il Direttore Sportivo della Ternana Luca Leone in vista del confronto con il Catania. Ecco quanto evidenziato da ternananews.it:

“Sicuramente sarà un mese decisivo. Oggi però sono qui per parlare del Catania. Non mi va di guardare oltre. Domani abbiamo una partita tosta. Nel nostro cammino abbiamo deciso di pensare ad una partita alla volta. Affrontiamo una squadra forte, con giocatori importanti e che nasconde tante insidie. La nostra attenzione e preoccupazione è al Catania. Tante squadre, anche blasonate come Avellino, Bari, Catanzaro e Catania vogliono fare il massimo per cercare di raggiungere la migliore posizione possibile. Questo ci fa capire la difficoltà di questo campionato. Dobbiamo restare concentrati. Oggi pensiamo solo al Catania che è una tappa fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo”.

“Hanno giocatori forti e alcuni li conosco pure. Secondo me il Catania è più forte dell’anno scorso. Ha una rosa composta da giocatori importanti. 7/8 erano in B l’anno scorso. E’ una squadra temibile perché verrà qui per fare risultato. La dobbiamo affrontare nel migliore dei modi. So che sono rimasti male della nostra vittoria a Catania (si è giocato a Lentini in realtà, ndr). Verranno qui con il dente avvelenato. Mi aspetto una squadra arrembante anche perché hanno le qualità per venire qui e fare la partita. Sarà una gara di alto livello perché ci sono giocatori di qualità da ambo le parti”.

