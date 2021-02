MERCATO: continuano i movimenti nel girone C

Continuano le novità di mercato relativamente al girone C di Serie C. Innanzitutto a Vibo Valentia, dopo le dimissioni di Angelo Galfano è in arrivo il sostituto. Si tratta di mister Giorgio Roselli, che la scorsa estate fu tra i profili valutati dal Catania per la sostituzione di Cristiano Lucarelli in panchina. Il Bari continua a valutare la pista che porta all’ex Pordenone e Cittadella Lucas Chiaretti, ma secondo tuttoc.com deve fare i conti con la concorrenza del Sudtirol. Il Foggia aveva effettuato un sondaggio per l’estremo difensore Luca Savelloni, che ha poi firmato con il Gubbio. La Turris, invece, effettua due operazioni: innanzitutto risolve consensualmente il contratto del difensore classe 1999 Simone D’Alessandro, poi tessera l’esterno italo-francese Johad Ferretti (’94): per lui trascorsi importanti con le maglie di Benevento, Spal, Matera, Albinoleffe, Cremonese, Teramo ed anche un’esperienza in B con la Ternana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***