RAFFAELE: “Siamo solidi, vittoria meritata. Polemiche arbitrali mi danno fastidio. A Terni con concentrazione e determinazione”

L’allenatore rossazzurro Giuseppe Raffaele soddisfatto della vittoria di misura ottenuta contro la Virtus Francavilla, guardando con fiducia ai prossimi importanti impegni con Ternana e Bari:

“In questa fase l’importante è essere squadra, coesi, cinici, andare palla su palla per vincere le partite. Vittoria meritata contro una squadra ottima ed in salute, basti vedere il cammino biancazzurro degli ultimi mesi. Un avversario veramente tosto in questo momento. Gli abbiamo concesso praticamente zero. Noi nel primo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni in cui potevamo fare gol. Sapevamo che avremmo incontrato qualche difficoltà, specialmente dal punto di vista tattico. Ho dovuto cambiare 2-3 volte alcune disposizioni ma il Catania ha dimostrato grande solidità, giocando da squadra di categoria. Tra l’altro il Francavilla ha spesso vinto fuori casa ultimamente, ad eccezione di Bari. Alcune situazioni andavano preparate con cautela ed è quello che abbiamo fatto. Per pareggiare numericamente in mezzo al campo, palleggiare meglio e rischiare qualche ripartenza in meno siamo passati al 3-5-2, poi con altre armi abbiamo cercato di fare gol. Abbiamo battuto tanti calci d’angolo, cercando più linee esterne nella ripresa rispetto al primo tempo e siamo stati premiati. Questa gara sofferta ed equilibrata ci restituisce qualche punto sfuggito in precedenza”.

“Di Piazza non è ancora brillantissimo ma ha cominciato a lavorare con continuità soltanto adesso. Gli serve minutaggio. Idem Golfo, che comunque è brevilineo ed ha fatto sempre bene quando chiamato in causa. Entrambi prendono maggiore confidenza con la squadra attraverso il lavoro sul campo. Tutti i giocatori si sentono protagonisti, in attesa del rientro di qualche calciatore di grande qualità che può mettere a disposizione altre caratteristiche. Siamo squadra sempre, questo in Serie C non si acquisisce per caso. Lo abbiamo fatto anche attraverso momenti non facilissimi. C’è grandissima voglia, siamo solidi”.

“Adesso ci aspettano partite dal coefficiente di difficoltà più elevato e dovremo essere bravi a portare a casa punti. Sul campo ne abbiamo collezonati 39 su 21 gare giocate. La classifica non la guardo tanto perchè abbiamo la penalizzazione e partite in meno rispetto ad altre squadre. Guardiamo ad ogni singola gara, dando il meglio. Ora non siamo spettacolari, ma io so quando lo saremo. E’ il momento di essere operai, cercando il guizzo nella maniera giusta. Ci godiamo questa vittoria ma da domani mattina riprendiamo a lavorare, allo scopo di fare la migliore prestazione possibile a Terni. Dovremo essere perfetti perchè contro chi sta ammazzando il campionato bisogna sbagliare davvero poco per provare a portare a casa il risultato”-

“Ultimanente mi dà un pò fastidio sentire gli avversari parlare di arbitraggi sfavorevoli. A Caserta non ci è stato concesso un rigore clamoroso e non ho detto nulla. Idem a Castellammare. Un arbitro su un episodio ha tutta la possibilità d’indovinare o sbagliare, io dico sempre le cose come stanno. Anche contro il Francavilla ci poteva stare un altro penalty, inoltre il fallo su Golfo in area mi sembra abbastanza netto. Non mi lamenterò mai degli arbitraggi, ma mi dà fastidio che altrove se ne parli”.

“Golfo trequartista? Volevamo dare imprevedibilità e sfruttare le accelerate di Di Piazza, ci siamo resi conto che facevamo un pò di fatica e siamo passati con Golfo largo. Nella ripresa ci siamo messi a specchio interpretando molto bene la gara. Alcune individualità non sono ancora al 100% e hanno sofferto un pò, ma è normale in questo momento. Rigore? Avevamo una gerarchia con Piccolo, Reginaldo e Sarao incaricati alla battuta. Sarao ho preferito non farlo calciare. Per il resto non c’era nessuno tra Piccolo e Reginaldo, pertanto Maldonado e Dall’Oglio si sono confrontati. Quest’ultimo si sentiva più sicuro ed ha calciato“.

“Recuperi in vista della Ternana? Non so. Piccolo sicuramente no. Russotto sembra in ripresa, gli esami strumentali escludono problemi in questo momento. Sta ripartendo piano piano, spero di aggregarlo al gruppo perchè è una risorsa importantissima per noi. Calapai? Ha avuto un’emorragia, da questa mattina perdeva sangue dal naso e la situazione è rimasta immutata dopo il riscaldamento, pur avendo cercato di tamponare. Zanchi? Condizione fisiche da valutare. Ha preso due pestoni nel giro di 20′. Speriamo di riaverlo a Terni, anche perchè Pinto sta rientrando adesso. E’ fondamentale gestire con la massima accortezza i due esterni”.

“Ce la giochiamo alla pari con tutti. E’ normale che se vediamo il nostro percoro siamo molto più squadra rispettoa all’andata. I 90′ con Ternana e Bari diranno se siamo all’altezza di poteci confrontare come desideriamo. Io credo che abbiamo tutte le possibilità di fare due ottime prestazioni e di incamerare ulteriori punti per la nostra classifica. Non dobbiamo mollare niente. Serve autostima e già da stasera dimentichiamo questa vittoria che ci porta ulteriore ossigeno, preparandoci ad affrontare la Ternana con concentrazione e determinazione, badando a non commettere degli errori che possono incidere sulla prestazione”.

