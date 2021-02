SERIE C: 24/a giornata, risultati e classifica. Avellino e Catanzaro vincono ancora

In attesa che vengano disputate le gare di domenica, riportiamo i risultati degli incontri giocati sabato e validi per la 24/a giornata del girone C di Serie C con la classifica aggiornata. Potenza-Ternana rinviata per neve.

RISULTATI

Catania 1-0 Virtus Francavilla (75′ Dall’Oglio)

Foggia 0-2 Catanzaro (75′ Di Massimo, 82′ Carlini

Palermo 3-1 Bisceglie (7′ Rocco, 17′ Lucca, 37′ Luperini, 84′ Lucca)

Viterbese 1-0 Cavese (68′ Murilo)

Juve Stabia 0-1 Avellino (67′ Maniero)

Paganese – Vibonese (domenica ore 15:00)

Casertana – Teramo (domenica ore 17:30)

Monopoli – Turris (domenica ore 17:30)

Potenza – Ternana (rinviata)

CLASSIFICA

Ternana 56 Avellino 44 Bari 42 Catanzaro 38 Catania 37 Foggia 36 Teramo 34 Palermo 30 Juve Stabia 30 Virtus Francavilla 28 Viterbese 28 Turris 28 Casertana 27 Vibonese 22 Monopoli 21 Potenza 17 Bisceglie 17 Cavese 16 Paganese 15

