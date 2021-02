SERIE C – EX ROSSAZZURRI IN GOL: si sblocca Caccavallo, Bortolussi sempre protagonista

In occasione del precedente turno di campionato in Serie C, due ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori. Nessuno di questi nel girone C. Parliamo di Giuseppe Caccavallo e di Mattia Bortolussi. Il primo, attualmente in forza alla Carrarese, ha il merito di portare in vantaggio la squadra allenata da Silvio Baldini al 36′ contro il Novara (gara valida per la 26/a giornata del gruppo A), ma la sua rete (prima in campionato) non basta. I piemontesi, infatti, ribaltano il risultato fissandolo sull’1-2. Scendendo nel girone B, invece, vince nettamente il Cesena al cospetto del Carpi. Il 3-0 finale porta anche la firma dell’attaccante Mattia Bortolussi. Cresciuto nelle giovanili del Catania, Bortolussi trasforma un calcio di rigore portando a 13 le marcature personali in questo campionato.

