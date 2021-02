ELEVEN SPORTS: la piattaforma in soccorso di Sky per i diritti tv della Serie A?

Corsa ai diritti tv in Serie A per il prossimo triennio. DAZN punta ad ottenere la trasmissione della maggior parte della partite lasciando a Sky solo tre gare a giornata con una proposta economicamente più ricca. Secondo indiscrezioni, a sostegno di Sky potrebbe intervenire come alleato Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro che propone la creazione di un canale da affiancare a Sky, fornendo anche la visione delle gare in streaming. Eleven Sports garantirebbe una cifra attorno a 100-110 milioni di euro che, sommata ai 750 offerti da Sky, vedrebbe la cifra complessiva di 860 milioni di euro di poco superiore a quella proposta da DAZN.

