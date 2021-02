SERIE C – girone C: i principali movimenti di mercato di ieri, ultimo giorno utile per definire operazioni

Le principali operazioni di mercato ufficializzate nel girone C di Serie C ieri, 1 febbraio, ultimo giorno utile. Ricordiamo che è ancora possibile tesserare calciatori svincolati.

La Juve Stabia cede il difensore Nicholas Allievi al Como (definitivo), il centrale difensivo Roberto Codromaz ed il portiere Matteo Tomei entrambi al Ravenna (definitivo), prelevando in prestito l’estremo difensore Alessandro Farroni (Reggina) ed acquisendo il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Marotta (Vicenza) e Marco Caldore (Taranto). La punta Domenico Germinale lascia la Cavese, destinazione Vis Pesaro firmando fino a giugno 2022. L’attaccante classe 2000 Ricardo Matos si trasferisce in prestito dall’Ascoli alla Casertana.

Il Catanzaro preleva l’esterno offensivo ex Sicula Leonzio Paolo Grillo (Cittadella) a titolo temporaneo e perfeziona lo scambio tra Samuele Parlati e Francesco Urso con il Fano. Salutano Catania Kevin Biondi (Pordenone), Eros Pellegrini (risoluzione consensuale) ed Emanuele Pecorino (Juventus), mentre Michele Volpe si trasferisce alle pendici dell’Etna in prestito (Frosinone). Il Teramo si rinforza con Niccolò Bellucci (Sassuolo) che arriva a titolo definitivo. Il difensore classe 1994 Matteo Zanini alla Paganese. Rinnovo fino al 2022 per Alan Mastropietro (Virtus Francavilla).

Colpo Vincenzo Camilleri (Pistoiese) per la retroguardia della Viterbese (prestito). I laziali, inoltre, prendono l’attaccante Edoardo Tassi (Ascoli) ed il portiere Luca Bisogno (Cavese), il primo a titolo definitivo ed il secondo in prestito. L’attaccante del Monopoli Luigi Samele passa in prestito al Sassuolo, mentre i biancoverdi pugliesi tesserano il centrocampista Alvaro Iuliano (prestito con diritto di riscatto) ed il laterale Orlando Viteritti (prestito) entrambi dal Potenza, oltre ad Andrea De Paoli (Cavese), risolvendo il contratto con Alessandro Bastrini. La punta della Turris Luca Pandolfi sale di categoria, direzione Brescia.

