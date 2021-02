EX ROSSAZZURRI: incidente stradale per Bucolo, solo uno spavento

Nei giorni scorsi, al termine della partita pareggiata dal Potenza contro il Palermo, il catanese Rosario Bucolo – ex centrocampista del Catania – ha vissuto attimi di paura per via di un incidente stradale occorso all’esterno dello stadio “Alfredo Viviani”. Dopo essere uscito dalla porta carraia dell’impianto sportivo in direzione Seminario, per cause ancora da accertare, è sbandato e l’autovettura si è ribaltata. Fortunatamente il giocatore non ha riportato ferite e non sono state coinvolte altre auto o persone.

