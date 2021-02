SERIE C: panchine girone C, Bucaro esonerato. Bisceglie sesta squadra ad avere cambiato guida tecnica

Salta una nuova panchina del girone C di Serie C. Il Bisceglie fatica a risollevarsi e non è passata inosservata la sconfitta riportata nello scontro diretto in chiave salvezza con la Cavese. Ne ha fatto le spese il tecnico Giovanni Bucaro, esonerato. Sale così a sei il numero di club del raggruppamento centro-meridionale che hanno deciso di cambiare la guida tecnica rispetto alle scelte d’inizio stagione.

Prima dell’esonero maturato a Bisceglie, Il Foggia era partito con Eziolino Capuano, ma ancor prima che iniziasse il campionato ha salutato i satanelli. Idem Vincenzo Maiuri. Dall’11 ottobre al timone della squadra rossonera c’è Marco Marchionni, che sta ottenendo risultati eccellenti. La Cavese, invece, ha registrato le dimissioni di Giacomo Modica, prima di assumere “ad interim” Michele Facciolo, puntare sul già citato Maiuri e giocarsi la carta del ritorno di Salvatore Campilongo.

Il Potenza ha esonerato Mario Somma ed accolto il sopramenzionato Capuano, il quale ha incassato la fiducia della proprietà in un momento in cui avrebbe potuto rischiare l’esonero dopo il ko interno col Catania. La Viterbese ha rimpiazzato l’ex Reggina Agenore Maurizi con Roberto Taurino, mentre la Paganese è ripartita da Raffaele Di Napoli, che ha preso il posto di Alessandro Erra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***