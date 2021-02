CATANIA – MONOPOLI: come cambia la storia del match. Sesto successo rossazzurro e seconda vittoria più larga dopo il poker del 2016

Domenica per l’undicesima volta Catania e Monopoli si sono confrontate in Sicilia. Per i rossazzurri si è trattato del sesto successo ottenuto contro i biancoverdi alle pendici dell’Etna. Completano il quadro quattro pareggi con risultato “ad occhiali”, l’ultimo dei quali nel gennaio 2016, e l’unica affermazione pugliese risalente alle stagione scorsa: 0-2, realizzazione di Fella e Donnarumma contro il Catania di Lucarelli in evidente difficoltà.

Il tris rifilato alla squadra di Scienza rappresenta la seconda vittoria più larga della storia di Catania-Monopoli sotto il vulcano, dopo il 4-1 del dicembre 2016 che portò le firme di Russotto, Barisic, Mazzarani e Paolucci (dal dischetto) per i padroni di casa, con Montini unico marcatore ospite. Il 3-1 di domenica fa salire a 12 il numero complessivo di reti inflitte al Monopoli, contro i soli tre gol all’attivo biancoverdi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***