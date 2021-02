BIONDI: “Certi treni passano una sola volta nella vita. Infinitamente orgoglioso e onorato di avere indossato la maglia del Catania”

Dopo i saluti via social di Emanuele Pecorino, arrivano quelli di Kevin Biondi, ceduto al Pordenone:

“Mi sono preso un po’ di tempo per metabolizzare un po’ meglio tutto quello che mi è successo in questi giorni perché la mia carriera mi ha messo di fronte ad una grandissima opportunità alla quale non potevo rinunciare. Molte volte la vita ci mette davanti a delle scelte o dei treni che passano una volta sola e pertanto, col massimo della sincerità, chiedo semplicemente alla mia gente di capire le scelte. Porterò sempre con me questa avventura, questo sogno vissuto per un anno e mezzo perché a Catania sono nato, cresciuto e realizzato.

Sono infinitamente orgoglioso e onorato, da catanese quale sono, di aver indossato la maglia della mia città, della mia vita, della mia gente e di averla sudata ed onorata tutte le volte che ero tenuto a farlo. Tutto questo non cancellerà mai il sentimento che provo verso il CALCIO CATANIA. Un GRAZIE speciale va tutti i tifosi che mi hanno sempre spinto a tirare fuori il meglio di me e a tutto l’ambiente di lavoro che mi ha circondato in questi anni.

SEMPRE E PER SEMPRE, FORZA CATANIA”.

