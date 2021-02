TORRE DEL GRIFO: lavoro in mattinata. Sala video, tattica e partitella

Catania al lavoro in mattinata a Torre del Grifo Village, preparando la sfida alla Paganese. Dopo una sessione in sala video, i rossazzurri hanno svolto esercitazioni tattiche disposte e dirette da mister Raffaele per poi disputare una partitella. Il laterale sinistro Giovanni Pinto torna a disposizione del tecnico, vedremo se sarà inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Pagani. Proseguono le valutazioni sulle condizioni fisiche di Andrea Russotto. Michele Volpe e Antonio Piccolo sicuri di dare forfait.

