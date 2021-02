VERSO CATANIA – BARI: anche Pinto in diffida, pugliesi senza Marras

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della 25/a giornata del campionato di Serie C: ammonizione con diffida per il rossazzurro Giovanni Pinto (quarta infrazione). Tra i calciatori squalificati per un turno anche l’attaccante Manuel Marras del Bari. In casa Catania, sale a sei il numero di diffidati: oltre al già citato Pinto, i vari Albertini, Dall’Oglio, Sales, Silvestri e Zanchi.

