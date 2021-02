VRIKKIS: oggetto misterioso, unica apparizione in Primavera con la Virtus Francavilla

Il 7 ottobre scorso il Calcio Catania comunicava di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Agapios Vrikkis, nato a Nicosia (Cipro) il 3 maggio 2001. “Riparto da questa bellissima città e sono sicuro che darò il massimo. Forza CATANIA”, le prime parole in rossazzurro di un carico Vrikkis sui social.

Il giovane attaccante, formatosi nelle giovanili dell’Apoel Nicosia, con la maglia del Napoli nella scorsa stagione ha disputato 24 gare e realizzato 9 reti nelle competizioni Primavera 1, Uefa Youth League e Coppa Primavera. Ha collezionato, inoltre, 8 presenze nell’Under 19 cipriota ed esperienze nelle giovanili del Torino e del Padova. A Napoli, in particolare, Vrikkis arrivò in qualità di centrocampista interno alla corte di Roberto Baronio diventando titolare nella Primavera azzurra come esterno destro nel centrocampo a cinque.

Giocatore duttile e tecnico, può giostrare anche nel reparto offensivo. Ad oggi, però, non è mai sceso in campo con la maglia rossazzurra, ad eccezione degli 87 minuti ben giocati con la Primavera di Giovanni Marchese qualche mese fa a Francavilla Fontana. In quella occasione il giovane Elefante vinse con un perentorio 5-0. Fu la prima e unica apparizione stagionale della squadra guidata dal tecnico di Delia, causa Covid. Il ragazzo fa tuttora parte della rosa del Catania figurando regolarmente tra i convocati di mister Raffaele. Chissà se, prima o poi, anche lui avrà la possibilità di esordire in prima squadra.

