BALDINI: “Sono molto orgoglioso e motivato, gruppo sano e compatto”

Al termine della prima giornata di lavoro in rossazzurro, caratterizzata dopo il riscaldamento tecnico da gioco di posizioni e partite a tema, mister Baldini affida al sito ufficiale le sue impressioni positive (foto calciocatania.it):

“La società mi ha chiesto di lottare per raggiungere un obiettivo importante, sono molto orgoglioso e motivato. Ho visto un gruppo compatto e sano, pronto a giocarsela fino in fondo. I ragazzi hanno tanta voglia di lavorare e si sono messi completamente a disposizione. Abbiamo lavorato su alcuni concetti semplici e immediati, le prime risposte sono state positive”.

Sabato, in tarda mattinata, in calendario la seduta di rifinitura in vista di Catania-Avellino, in programma domenica 21 marzo alle 12.30.

