CAVESE – CATANIA, la parola ai tifosi etnei: “Sparita la confusione, con Baldini nuova mentalità. Maldonado è un altro giocatore”

La seconda vittoria consecutiva viene accolta con legittima soddisfazione in casa rossazzurra. Leggendo i commenti dei tifosi sui social, in particolare attraverso la pagina Facebook del Calcio Catania, notiamo come in tanti sottolineino il fatto che sia “sparita la confusione perenne dell’era Raffaele”, vedendo in campo più ordine. Qualcuno aggiunge che “manca ancora l’ultima fase, cioè arrivare in porta con più dimestichezza” ma “quell’atteggiamento dimesso e quella confusione di qualche partita fa, sono sparite: anche in fase difensiva è tutto più pulito, le posizioni vengono tenute”.

Non mancano gli elogi fatti al neo allenatore Francesco Baldini: “Che qualcuno possa fare delle critiche o elogi fa parte del calcio, ma che Baldini ha saputo individuare il male di questa squadra bisogna riconoscerlo, perché ha cambiato mentalità e approccio alle partite e fatto crescere l’autostima in ogni giocatore che con Raffaele non c’era più”. “Qualcosa – si legge ancora – a livello di impostazione tattica la si vede per come stanno in campo, per come aggrediscono l’avversario e rubare palla e ripartenze veloci che hanno dato già i frutti. Poi magari non le vincerai tutte, ma che questa squadra ha cambiato passo e mentalità e modo di stare in campo e’ sotto gli occhi di tutti”. Si evidenzia anche il coraggio di Baldini nello schieramento di un tridente molto offensivo con Sarao, Reginaldo e Di Piazza insieme nel secondo tempo.

Sulla vittoriosa partita di Cava de’ Tirreni, non è passato inosservato un primo tempo in cui i rossazzurri erano “un po’ contratti” pur avendo “avuto le nostre occasioni” con una ripresa “carattere” e “zero rischi”. Per quanto riguarda i singoli, un plauso per Martinez (in occasione dell’unica vera occasione della Cavese, “bella la deviazione sul palo), qualche critica per Mariano Izco, diverse considerazioni positive sulla prova di Manuel Sarao e, soprattutto, del centrocampista Luis Maldonado che “sembra un altro giocatore” da quando siede in panchina Baldini. Altri tifosi, però, preferiscono tenere i piedi per terra. Come chi parla di gioco che “non è stato entusiasmante” e attende ulteriori progressi nelle prossime partite. Nel complesso, comunque, tifosi soddisfatti e proiettati speranzosi verso i playoff.

