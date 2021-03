SERIE C: 33/a giornata, risultati e classifica. Catania a -6 dal Catanzaro

Il quadro completo delle gare valide per la 33/a giornata del girone C di Serie C che sono state disputate. Alla luce dei risultati riportati, il Catania aggancia la Juve Stabia al quinto posto e accorcia sul Catanzaro attualmente quarto, portandosi a -6 dai giallorossi. Vince la Ternana, ma non è ancora aritmetica la promozione in B.

RISULTATI

Cavese 0-2 Catania (48′ Giosa, 79′ Dall’Oglio)

Bari 2-0 Paganese (20′ Bianco, 59′ D’Ursi)

Vibonese 3-1 Teramo (31′ Pinzauti rig.,45′ Plescia rig., 56′ Spina, 81′ Lasik)

Avellino 1-0 Virtus Francavilla (36′ Maniero rig.)

Bisceglie 1-2 Ternana (29′ Paghera, 78′ Suagher, 84′ Cecconi)

Viterbese 2-2 Potenza (2′ Murilo, 47′ Romero, 77′ Salvemini, 94′ Baschirotto)

Turris 1-1 Catanzaro (42′ Romano, 44′ Di Fazio)

Monopoli – Casertana (rinviata)

Palermo – Foggia (rinviata)

Riposa: Juve Stabia

CLASSIFICA

Ternana 78 Avellino 63 Bari 56 Catanzaro 55 Catania 49 Juve Stabia 49 Foggia 47 Teramo 42 Casertana 41 Palermo 39 Viterbese 36 Turris 35 Virtus Francavilla 34 Monopoli 34 Potenza 32 Vibonese 31 Paganese 27 Bisceglie 24 Cavese 16

