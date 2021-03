CAVESE – CATANIA, la parola ai tifosi aquilotti: “Squadra ridicola, poteva finire 6-0 per loro…”

Masticano amaro i tifosi della Cavese. Gli aquilotti hanno fatto troppo poco per impensierire un Catania dimostratosi superiore sul rettangolo verde, con un meritato 2-0 finale allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni.

Dando uno sguardo ai numerosi commenti pubblicati sulla pagina social della Cavese, i tifosi blufoncè riconoscono che il Catania ha corso pochi rischi nell’arco dei 90′. In particolare c’è chi scrive “Eccezion fatta per la giocata personale di Senesi, qualcuno può raccontarmi un’azione in cui la Cavese ha rischiato di segnare?”. Oppure “È veramente deprimente cominciare a guardare le partite sapendo che il massimo che si può ricavare è lo 0-0. Fate ridere. Tutti”. O ancora “Una partita intera un solo tiro in porta, onore al povero Kucich che è stato bombardato e se non era x lui finiva 6 a 0….” e “Palloni buttati in avanti come se nn ci fosse un domani, cattiveria zero, non si vedono 3 passaggi di fila”.

Qualcuno ammette che il Covid ha avuto effetti devastanti per la Cavese (“Dopo tanti casi Covid in squadra e tante partite ravvicinate non è facile dare il 101%, mancano proprio le forze”). Molti tifosi puntano il dito contro la squadra di Campilongo, definita da alcuni “la più scarsa di tutti i campionati professionisti” e “senza orgoglio, senza dignità, senza attributi… una squadra RIDICOLA…” aggiungendo “Complimenti a chi ha costruito questo capolavoro!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***