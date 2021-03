LA SICILIA: Tacopina tiferà Catania da New York

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Aveva confermato la sua presenza al “Massimino” ma, per motivi di lavoro, non potrà assistere al derby. Joe Tacopina è stato molto chiaro nella lettera aperta diffusa ai sostenitori rossazzurri, ma tiferà da New York seguendo Catania-Palermo in tv. Saranno, in ogni caso, giorni importanti per il closing. Punto focale, la riduzione del debito fino a 15 milioni circa. Condizione praticabile soprattutto se l’Agenzia delle Entrate dovesse esaminare e accettare una sensibile diminuzione dei crediti che vanta nei confronti del club rossazzurro. Ma sono procedure non semplici e non di soluzione immediata, ecco perchè (e non solo) il closing è slittato alla fine del mese di marzo.

