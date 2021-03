PICCOLO, PENSACI TU: il Catania aggrappato al suo elemento cardine

L’unico aspetto positivo del match contro il Teramo è stato il rientro di Antonio Piccolo sul rettangolo verde. L’infortunio al ginocchio rimediato in allenamento lo scorso Gennaio lo ha costretto a saltare numerose partite durante le quali è stata ampiamente palesata la sua necessità. Il calciatore napoletano, infatti, si è dimostrato un vero e proprio elemento cardine, l’unico che con la sua tecnica, fantasia e velocità di pensiero può davvero cambiare le sorti di una partita.

A cavallo tra fine 2020 ed inizio 2021, il Catania ha potuto ammirare quale sia il reale potenziale dell’ex Cremonese e, al di là dello score più che lusinghiero di 2 gol ed 1 assist in 6 apparizioni totali, ciò che ha impressionato maggiormente sono state proprio la classe e la qualità delle giocate. Dimostrando non solo di essere il calciatore tecnicamente più dotato ma anche quello che, da solo, può mascherare alcune evidenti lacune strutturali (soprattutto in fase di impostazione). Anche contro gli aprutini il suo ingresso ha portato maggiore brio e frizzantezza in un reparto che, fino a quel momento, è sembrato del tutto assente.

Tuttavia, come ha già detto lo stesso Raffaele, il ritorno in campo è stato forzato e dunque, con l’auspicio che non ci siano delle ricadute, solo nelle prossime settimane l’esterno offensivo ritornerà ad acquisire uno stato di forma ottimale. Il club di Via Magenta aspetta con ansia il pieno recupero del numero 14, sperando di diventare la vera mina vagante dei playoff con un Antonio Piccolo a pieno regime.

