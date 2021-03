SERIE C – EX ROSSAZZURRI IN GOL: terza rete per Di Molfetta, seconda tra i professionisti per Pannitteri

In occasione del precedente turno di campionato in Serie C, cinque ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori. Nel girone B, il solito centrocampista Fabio Scarsella decisivo nella vittoria interna della Feralpisalò contro il Legnago (1-0), mentre un gol di Orazio Pannitteri (secondo tra i professionisti) evita la sconfitta della Vis Pesaro sul campo del Gubbio (1-1). Rotonda affermazione del Mantova ai danni della malcapitata Imolese, travolta con il risultato di 1-5. A segno anche Davide Di Molfetta su calcio di rigore, terza marcatura stagionale per lui. Scendendo nel raggruppamento C, Francesco Bombagi ancora protagonista con la maglia del Teramo, fissando il 2-0 contro la Paganese. Il Catanzaro che ha inflitto alla Ternana il primo ko in campionato, invece, ha visto esultare Davis Curiale, autore del momentaneo 1-0 (match terminato 2-1 al “Ceravolo”.

