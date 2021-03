STAMPA NAZIONALE – Schira: “I retroscena di un Catania ad alta tensione”

Il collega Nicolò Schira parla di “alta tensione in casa Catania”, attraverso un articolo redatto per tuttoc.com, noto portale specializzato sul campionato di Serie C. “La tensione covava rovente da giorni ai piedi dell’Etna e il brutto scivolone di Torre del Greco ha fatto eruttare tutti le frizioni delle ultime ore – si legge – Alta tensione in casa Catania dove nei giorni scorsi si è consumato uno strappo importante tra il dirigente di riferimento Maurizio Pellegrino e il tecnico Giuseppe Raffaele. Una divergenza di vedute sfociata in una rottura diventata insanabile dopo i recenti passi falsi rossazzurri. Qualcosa si è guastato tra i due e obiettivi/traguardi di management e staff tecnico non sembrano più collimare. Il silenzio del post Turris-Catania da parte di Raffaele è stato assordante e imposto dal club”.

Viene confermato il nome di Francesco Baldini per la sostituzione del tecnico con Nicola Legrottaglie principale alternativa. “Una soluzione ponte fino a giugno – conclude Schira – in attesa del nuovo corso targato Tacopina…”.

