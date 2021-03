Secondo informazioni raccolte dai colleghi di tuttomercatoweb.com, l’avvocato italo-americano Joe Tacopina, attualmente operativo a New York, si è fatto carico di una parte degli stipendi. Esattamente di un milione di euro. Un anticipo in vista del closing che potrebbe arrivare a fine aprile. I prossimi, in casa Catania, saranno giorni di attesa per la chiusura dell’affare con Sigi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***