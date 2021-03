AVV. FERRAU’: “Silenzio carico di rispetto. Lavoriamo per un unico obiettivo, adesso vinciamo in campo!”

Così l’avvocato Giovanni Ferraù su Facebook, in relazione al silenzio delle parti interessate alla conclusione della trattativa per il passaggio di consegne:

“Se si parla si è irresponsabili (troppe date) se si mantiene il silenzio si è irresponsabili (troppo assordante). Esiste il diritto al contrasto sempre e comunque? Esiste il diritto di sperare che tutto vada storto? Temo proprio di no. Un tifoso può dire di essere stanco, perché è in trepidante attesa di un futuro glorioso, ma è importante saper interpretare il silenzio delle parti in causa. È un silenzio carico di rispetto per i tifosi e senso di responsabilità, è un silenzio di chi lavora senza sosta ad un’operazione incredibilmente complessa. Noi, con Joe e il suo entourage, insieme, continuiamo a lavorare per un unico, grande e imminente obiettivo. Adesso pensiamo a vincere in campo! Il resto non è noia, il resto è nulla!”.

