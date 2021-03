GUERINI: “Dobbiamo fare qualcosa, siamo in crisi. Raffaele in bilico? Ci confronteremo con squadra e società”

Il Responsabile dell’Area Tecnica Vincenzo Guerini prende la parola al posto di mister Giuseppe Raffaele, commentando il difficile momento attraversato dal Catania dopo la sconfitta di Torre del Greco:

“Si può parlare di crisi perchè i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo attraversando un periodo brutto sotto ogni punto di vista. Fino ad un mese e mezzo fa la squadra era fantastica. Adesso ha avuto un crollo psicofisico e tecnico, francamente non riusciamo a capire il motivo. A volte la squadra sembra non crederci più. Fa male questo, perchè il gruppo è unito, compatto, nessuno rema contro. Ma dobbiamo fare qualcosa, non possiamo accettare passivamente questa situazione. Raffaele in bilico e se prenderei io il suo posto? Sono discorsi che non voglio affrontare. Ho fatto per 30 anni questo mestiere, so che il primo ad essere in discussione è l’allenatore in casi del genere. Niente di nuovo sotto il sole. Ci confronteremo con la società, il tecnico ed i calciatori. Vediamo di trovare la soluzione migliore. C’è tutto il tempo per poterne uscire”.

“I numeri sono incontestabili. Partiamo sempre con un primo tempo sotto tono, prendiamo gli schiaffi e reagiamo ma in questo periodo non si riesce a recuperare. Problemi in zona gol? A Torre del Greco le occasioni le abbiamo avute, sbagliando anche un rigore. Quando le cose vanno male se ne aggiungono altre. L’atteggiamento generale della squadra non è da Catania. Cattiveria, aggressività, volontà di non subire gli avversari: questa era la nostra arma. Adesso non è così. I giocatori li vedo tutti i giorni allenarsi con impegno e serietà. Ripeto, è difficile da capire cosa succeda perchè questo gruppo è lo stesso che fino ad un pò di tempo fa dava soddisfazioni”.

“Ci assumiamo tutti le nostre responsabilità, dobbiamo uscirne a testa alta. Pressioni? Non voglio sentire questa parola. La società non ci fa mancare niente, i tifosi ci sostengono anche se non di presenza. Penso sia un problema di testa. Non siamo soliti dare spettacolo per caratteristiche, ma abbiamo dimostrato di saper fare meglio di così. I ragazzi sono bloccati mentalmente, non c’è più la capacità di reagire che avevamo nel periodo precedente”.

VIDEO: le parole di Guerini

