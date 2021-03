TORRE DEL GRIFO: ripresa degli allenamenti in vista del Teramo

Il Catania ha sostenuto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Teramo in calendario sabato 13 marzo, alle 12.30, al “Massimino”. I rossazzurri hanno svolto lavoro aerobico, con e senza palla, differenziato per gruppi formati in base ai minuti di gioco sommati nelle sette gare disputate dal 13 febbraio al 7 marzo. La preparazione proseguirà domani e giovedì con due sedute mattutine. Venerdì, alle 11.00, sessione di rifinitura.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***