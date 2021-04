CATANZARO – CATANIA: dagli anni ’30 in poi, secondo 2-0 della storia al “Ceravolo”

Catanzaro-Catania è una sfida frequente negli annuari calcistici, con incroci ricorrenti in ogni decade a partire dai primi anni Trenta, quando le due squadre militavano nel campionato di Prima Divisione (l’attuale Serie C) rispettivamente come Unione Sportiva Fascista Catanzarese e Società Sportiva Catania (quest’ultima ribattezzata nel 1936 Associazione Fascista Calcio Catania). Nel corso della storia, il Catania ha vinto otto volte in casa del Catanzaro mentre sono ben 18 le affermazioni giallorosse. A conferma che il “Ceravolo” è un campo tradizionalmente ostico, con 44 reti all’attivo per le aquile contro le 32 dell’Elefante.

Si tratta del secondo 2-0 della storia, dopo quello maturato in Coppa Italia Serie C nella stagione 2001-02: era la gara d’andata dei Sedicesimi di finale della competizione, la squadra di casa realizzò una rete per tempo (marcatori De Sanzo e Novembrino). Il Catania guidato dal trainer italo-argentino Aldo Ammazzalorso scese in campo infarcito di seconde linee e non riuscì ad evitare una sconfitta che pregiudicò il cammino in coppa nazionale.

