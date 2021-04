ESCLUSIVA – Germinio (Foggia): “Affronteremo il Catania con lo spirito giusto”

22enne difensore del Foggia, Gabriele Germinio – che ringraziamo per la cortese disponibilità – ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com, in vista della partita che vedrà opposti i satanelli al Catania. Tanta voglia di ben figurare per la sua squadra nei playoff, dopo aver ottenuto l’accesso aritmetico:

50 punti conquistati, accesso ai playoff già acquisito. Qual è il bilancio di questa stagione per il Foggia ed a livello personale?

“Credo che il bilancio sia più che positivo, avendo raggiunto con largo anticipo la salvezza e successivamente l’accesso ai playoff. Da un punto di vista personale sono contento di aver avuto la possibilità di indossare questa maglia e di dare il mio contributo alla causa, anche se avrei potuto dare molto di più”.

Domenica con quale spirito affronterete il Catania?

“Affronteremo la squadra di Baldini con lo stesso spirito che ci ha permesso di arrivare fin qui: un mix di fame, sacrificio e aggressività”.

A proposito di playoff, quanto è forte la voglia di stupire e di sognare, magari, di vincerli?

“Qualsiasi giocatore vuol fare cose importanti nella propria carriera, soprattutto in una grande piazza come Foggia. Quindi disputeremo i playoff con la stessa umiltà di sempre e la consapevolezza di poter realizzare qualcosa di importante”.

Cosa saresti disposto a fare qualora fosse la tua squadra a vincere i playoff?

“Ti rispondo dicendo che potrei tatuarmi la data della vittoria…”.

Quali sono, sulla carta, le squadre più accreditate per la vittoria dei playoff?

“Nel nostro girone sono presenti squadre molto forti ma, dando uno sguardo agli altri raggruppamenti, credo che anche lì ci siano compagini ben attrezzate per dire la propria. Sarà una bella lotta”.

Nella rosa del Foggia spiccano le qualità dell’ex Catania Alessio Curcio. Quanto incide la sua presenza in squadra?

“Alessio è un lusso per la categoria e l’ha dimostrato, ma è sempre la squadra che permette al singolo di esaltarsi, come lui stesso dice spesso. Portiamo avanti questo concetto fondamentale lungo il percorso”.

Quali impressioni hai ricavato sul Catania?

“Il Catania è una squadra forte e organizzata, non mancano i giocatori importanti all’interno della rosa. Si faranno valere sicuramente anche loro nei playoff”.

