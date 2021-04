STATISTICHE: il Catania sa usare la testa, i rossazzurri spadroneggiano nel gioco aereo

Nel corso della stagione il Catania ha dimostrato più volte di saper usare la testa al momento opportuno, riuscendo a far prevalere l’abilità nel gioco aereo. 13 dei 48 gol realizzati in campionato sono stati siglati di testa, il che rende la formazione rossazzurra la terza squadra del Girone C di Serie C (al pari del Palermo) ad aver segnato di più in elevazione. La speciale classifica è guidata da Casertana (15) e Viterbese (14), squadre che curiosamente precedono i rossazzurri nella graduatoria generale del torneo.

Il suddetto dato non fa altro che attestare l’abilità del Catania nel gioco aereo, acutizzata dalla capacità di segnare tanto attraverso i collaudatissimi schemi su palla inattiva. Fin dalle prime domeniche di campionato, la compagine etnea è riuscita a capitalizzare le situazioni di gioco sviluppatesi dai calci piazzati. I rossazzurri spadroneggiano nel gioco aereo e riescono a far prevalere tale attitudine nelle fasi più concitate delle partite.

Indubbiamente la capacità di segnare di testa potrebbe essere un fattore determinante durante i play-off, le cui partite il più delle volte vengono decise da situazioni episodiche. Nelle prossime settimane il lavoro di mister Baldini potrebbe essere improntato ad accrescere tale capacità nell’ambito di una maggiore cura dei dettagli tecnici.

