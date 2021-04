SERIE C: 38/a giornata, ecco le partite in programma

Domenica 2 maggio, squadre del girone C di Serie C impegnate per l’ultima giornata di campionato con fischio d’inizio alle ore 20:30. Turno di riposo per il Potenza e, pertanto, i lucani hanno portato a termine la stagione ottenendo la salvezza senza passare dai playout. Dal secondo al nono posto, varie situazioni da definire per la griglia playoff. L’Avellino spera in un passo falso del Catanzaro contro il Monopoli, mentre il Catania farà di tutto per difendere la quinta posizione dagli assalti della Juve Stabia (impegnata a Terni) e, chissà, agganciare il quarto posto in caso di clamorosa sconfitta interna del Bari contro il Bisceglie. Teramo, Foggia e Palermo puntano al raggiungimento della settima posizione.

Queste le partite in programma:

02.05. 20:30 Bari – Bisceglie

02.05. 20:30 Casertana – Paganese

02.05. 20:30 Catanzaro – Monopoli

02.05. 20:30 Cavese – Avellino

02.05. 20:30 Foggia – Catania

02.05. 20:30 Teramo – Viterbese

02.05. 20:30 Ternana – Juve Stabia

02.05. 20:30 Vibonese – Turris

02.05. 20:30 Virtus Francavilla – Palermo

