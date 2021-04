SERIE C: Giosa e Dall’Oglio nella Top 11 di TMW

Consueta Top 11 stilata dal noto portale tuttomercatoweb.com, relativamente alle partite valide per la 34/a giornata del girone C di Serie C. Figurano anche due giocatori del Catania: il difensore Antonio Giosa ed il centrocampista Jacopo Dall’Oglio. Su Giosa, si legge che “compone con Claiton una coppia di centrali complementare, d’esperienza e fisicità. Non fa passare nulla denotando una lettura in anticipo di ogni situazione”. Su Dall’Oglio, invece, viene messo in risalto il gol-vittoria contro la Viterbese: “Timbra il cartellino con una punizione magistrale che toglie la proverbiale ragnatela dall’incrocio, una soluzione balistica da grande giocatore”.

