SERIE C: Juve Stabia ko, il Catania resta quinto. Foggia, Curcio-gol

Catania e Juve Stabia restano appaiate a quota 55 punti, con i rossazzurri davanti alle Vespe in classifica per via degli scontri diretti a favore. I gialloblu campani non riescono ad effettuare il sorpasso sul Catania, perdendo in casa il confronto con il lanciatissimo Catanzaro. 0-1 finale, decisiva la rete di Pierno (53′) nel recupero della 35/a giornata del girone C di Serie C. Il Foggia, invece, con il medesimo risultato si aggiudica il derby pugliese contro il Monopoli – valido per la 34/a giornata – grazie alla splendida realizzazione dell’ex Catania Curcio (84′). Rossoneri settimi che si portano a -5 da Catania e Juve Stabia, mentre il Catanzaro consolida il terzo posto avvicinandosi all’Avellino, distante due lunghezze.

