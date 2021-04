VERSO CATANIA – CASERTANA: Guidi e il gradimento per Maldonado, quella volta nel 2019…

“A centrocampo con il nuovo mister gioca sempre Maldonado, che ho seguito tantissimo anche la scorsa stagione. Ha tempi di gioco, tecnica, è pericoloso sulle palle inattive, un brevilineo, sa giocare corto, lungo. Ha qualità”. Con queste parole l’allenatore della Casertana Federico Guidi ha tessuto, in conferenza stampa, le lodi del centrocampista ecuadoregno Luis Maldonado. Un profilo particolarmente gradito al tecnico toscano, che ben ricorderà quando lo affrontò da avversario sedendo sulla panchina del Gubbio. Era l’8 settembre 2019, campionato di Serie C girone B: sul campo dell’Arzignano Valchiampo proprio Maldonado portò in vantaggio i padroni di casa su punizione. Rispose Christian Cesaretti per il definitivo 1-1. La Casertana dovrà prestare attenzione anche alla battuta dei calci piazzati di Maldonado, tra le sue specialità.

