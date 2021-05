CATANIA: playoff, i risultati di Juve Stabia e Foggia aumentano il rammarico rossazzurro

Tifosi e squadra sognavano di giocarsi fino in fondo i playoff. Alla luce dei risultati ottenuti nell’ultimo periodo sotto la gestione Baldini, c’era la speranza di disputare degli spareggi quantomeno onorevoli. Il Catania, invece, è stato sbattuto fuori dalla competizione già al primo turno della fase a gironi, avversario un Foggia non irresistibile ma efficace. E proprio il Foggia, corsaro al “Massimino”, sognava un nuovo colpaccio nel derby di Bari. E’ venuto fuori lo stesso risultato di Catania, 3-1, ma stavolta in favore dei biancorossi pugliesi che hanno dimostrato sul campo la loro superiorità. Qualora il Catania, come da pronostico, avesse superato il primo turno, se la sarebbe vista con la Juve Stabia. Vespe che, dopo avere ringraziato la dea bendata pareggiando su rigore nel finale contro la Casertana, sono state a sorpresa sconfitte tra le mura amiche dal Palermo, che ha chiuso il girone C alle spalle del Catania con 6 punti di distacco (8 sul campo). Risultati che aumentano il rammarico in casa rossazzurra per quello che poteva essere e non è stato. Adesso, però, si gioca la partita più importante: quella dell’extra-campo. E qui, l’Elefante, non potrà assolutamente sbagliare.

