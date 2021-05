FUTURO CATANIA: la corsa contro il tempo della Sigi, Tacopina resta alla finestra

Il destino del Catania rimane appeso ad un filo. Sono settimane cruciali alle pendici dell’Etna in merito alle sorti dell’antico sodalizio calcistico cittadino. È corsa contro il tempo da parte di Sigi per garantire la sopravvivenza del club rossazzurro. Se da un lato proseguono le interlocuzioni con potenziali investitori, dall’altro si lavora per definire le transazioni fiscali con i creditori istituzionali. Sono previsti incontri con funzionari dell’Agenzia delle Entrate (in calendario una nuova riunione con la direzione provinciale di Catania) e del Comune di Mascalucia al fine di arrivare ad una chiusura degli accordi transattivi con i suddetti Enti e procedere con la presentazione del piano di ristrutturazione dei debiti in Tribunale.

Se la S.p.A. catanese si sta prodigando per dare un futuro al club, nel frattempo Joe Tacopina resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi. Il contratto preliminare d’acquisto che legava l’avvocato italo-americano alla Sigi è scaduto il 26 aprile dopo la concessione di un ulteriore proroga di due mesi. Nella giornata di lunedì Tacopina aveva dichiarato al quotidiano “La Sicilia” di non aver rinunciato all’acquisizione del Catania. Ciò nonostante, in questa fase è assai improbabile ipotizzare un riavvicinamento tra le parti. La Sigi si sta guardando attorno, l’obbiettivo immediato è di attrarre nuovi investitori e ricapitalizzare in modo da far fronte a tutti gli impegni economici che attendono il Catania a stretto giro di posta.

