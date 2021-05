CATANIA REWIND 2020/21 – Le vittorie in campionato: etnei corsari ad Avellino, Pecorino decisivo

Continuiamo a ripercorrere le vittorie in campionato nella stagione appena trascorsa. Dopo lo scialbo pareggio interno contro la Turris (0-0), il Catania dovette affrontare, il 29 Novembre, l’ostica trasferta al “Partenio-Lombardi” di Avellino. La truppa di mister Raffaele riuscì a sfruttare il periodo particolare vissuto dai padroni di casa (in piena emergenza Covid) espugnando lo stadio campano. Ancora una volta fu decisivo il bomber catanese Emanuele Pecorino, autore della seconda rete etnea.

Rossazzuri che si resero pericolosi si da subito (12’) con la splendida conclusione di Maldonado dai 25 metri abilmente deviata in angolo da Leoni. Appena tre minuti più tardi altra grande occasione non sfruttata dagli ospiti con il colpo di testa di Pinto che terminò di poco sopra la traversa. Al 41’ la ripartenza etnea (4 vs 3) fu vanificata dalla pessima conclusione di Reginaldo che sprecò una grandissima opportunità per trovare il vantaggio. Ad un minuto dal termine della prima frazione, la girata di Pecorino sottomisura trovò i prontissimi riflessi di Leoni che respinse sulla linea di porta la conclusione del bomber catanese. Nella ripresa i rossazzurri trovarono immediatamente il vantaggio grazie ad un’autorete (50’). Il cross basso e potente di Welbeck fu toccato da Mirko Miceli che insaccò la sfera alle spalle del proprio portiere.

Al minuto 53 la conclusione di Fella si rivelò troppo centrale per creare problemi a Confente. Al 67’ gli etnei raddoppiarono. Grande azione da parte di Biondi che arrivato sul fondo si girò con una finta, eludendo l’intervento di un difensore avversario, e mise un cross al bacio per la testa di Emanuele Pecorino che da due passi siglò il gol del 2-0. Sette minuti dopo ancora Fella si incuneò in area e provò ad incrociare il tiro ma la sua conclusione si spense di poco sul fondo. Al minuto 89’ l’Avellino accorciò le distanze. Da una rimessa laterale Maniero ottenne palla, effettuò una serpentina ubriacante e, dal limite dell’area, scagliò un mancino potente e chirurgico che si insaccò nell’angolino basso alla sinistra di Confente. Al termine dell’incontro l’Elefante riuscì a portare a casa, con pieno merito, altri 3 punti fondamentali nella rincorsa al miglior piazzamento playoff possibile, sconfiggendo in trasferta (per la terza volta nella sua storia) una delle compagini più forti e meglio attrezzate dell’intero campionato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***