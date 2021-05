EX ROSSAZZURRI – Anastasi: “Per me il Catania va verso il fallimento, più facile ripartire dalla D senza debiti”

Intervenuto nel corso di una diretta Facebook settimanale per 100% C, l’ex attaccante del Catania Valerio Anastasi torna sull’eliminazione rossazzurra dai playoff e manifesta pessimismo sul futuro del club etneo:

“Brucia la sconfitta del Catania. La gara era nelle loro mani, la squadra non è riuscita a riaprirla del tutto. Sarebbe stato bello vedere il Catania accedere al turno successivo, magari avrebbe guadagnato ancora più fiducia proseguendo il percorso non avendo nulla da perdere, ma è andata così. Mercato di gennaio insoddisfacente? Quello di gennaio è un mercato difficile, arriva un giocatore in cerca di spazio e gli serve tempo per rimettersi in forma. E’ capitato anche a me di trasferirmi a gennaio, poi magari ho giocato pochissimo ma a Messina, ad esempio, feci molto bene”.

“Il futuro del Catania? Già l’anno scorso ero molto negativo avendo già vissuto queste cose, pensavo si andasse verso il fallimento ed invece venni smentito con il salvataggio miracoloso. Adesso io la penso come nella passata stagione, per me il Catania fallirà. In un mese pensano di limare tutti i dettagli che avrebbero potuto limare in un anno? Sono tanti, troppi debiti. Non capisco come un persona si possa accollare così tanti debiti. Dal punto di vista aziendale Tacopina potrebbe anche ragionare nei termini di prendere il Catania a zero, fare un anno di D stravincendo il campionato per poi tornare subito in C senza debiti”.

