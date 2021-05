STADIO: avvio dei lavori di ristrutturazione già in estate?

Mentre avanza l’ipotesi di una riapertura del 50% degli stadi in Italia in vista della prossima stagione, c’è attesa alle pendici dell’Etna per conoscere il futuro societario rossazzurro. Intanto l’amministrazione comunale non si è fatta trovare impreparata, avviando l’iter per la ristrutturazione del “Massimino”, ben 24 anni dopo le Universiadi. “Stiamo puntualmente mantenendo un impegno assunto con i catanesi nei mesi scorsi – ha spiegato il Sindaco Salvo Pogliese – quale concreto contributo a imprimere una svolta alle fortune calcistiche del Calcio Catania, dopo le tribolazioni degli ultimi anni. Sono interventi di adeguamento che servono a rendere più confortevole il godimento dagli spalti degli eventi sportivi e i concerti, come accade ormai negli stadi più moderni, ma anche a riqualificare tutto l’impianto ormai inadeguato per la storia e la tradizione di una grande città, che crede nello sport come fattore di coesione e promozione sociale”.

C’è, quindi, la volontà di rendere più funzionale ed efficiente l’impianto sportivo catanese, riqualificando pure l’area del Cibalino (finalmente), lasciata da tempo in uno stato di abbandono. Impegni rispettati anche nei confronti della società dell’Elefante. “Per quanto ci riguarda, le chiacchiere stanno a zero – ha proseguito il Sindaco – Noi continuiamo a lavorare producendo fatti concreti, sostenendo chiunque voglia portare contributi effettivi a questa ennesima sfida per la Città; per continuare una passione calcistica interpretata dalla storica matricola 11700, che non va tradita da tornaconti e utilitarismi personali”. L’obiettivo è quello di far partire i lavori già in estate. Con l’uspicio che, nel frattempo, sia fatta definitivamente chiarezza sulla stabilità societaria del club.

