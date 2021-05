EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Tacopina non regala il suo denaro, l’augurio è che si trovi un accordo”

Così il catanese ed rossazzurro Francesco Millesi sulla trattativa per il passaggio di consegne che attualmente non decolla, ai microfoni di tuttoc.com: “Tacopina grande imprenditore non regala il suo denaro ci vuole vedere chiaro. Ci sono diverse situazioni aperte, Tacopina ha rifatto una nuova proposta ma la SIGI attualmente è ferma. I debiti sono grossi e non è facile per nessuno, dispiace perché ci va di mezzo città e tifosi. L’augurio è che si possa trovare presto un accordo. Mancano 20 giorni per capire le sorti. Si farà un appello per far si che imprenditori si avvicinino al Calcio Catania per salvare la matricola”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***