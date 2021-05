GINESTRA: “Playoff, Catania e Lecco dimostrano che la classifica non sempre aiuta…”

L’ex allenatore della Casertana Ciro Ginestra parla ai microfoni di SportChannel dei playoff di Serie C, individuando tante potenziali favorite per la vittoria finale: “Sorprese? Un po’ me lo aspettavo, ai playoff si azzera tutto, chi gioca in casa è favorita per due risultati su tre ma non sempre è fondamentale, forse mentalmente ti lascia qualche strascico vedi Lecco e Catania. Sono partite secche da giocare col massimo impegno, la classifica aiuta fino a un certo punto. Le favorite sono Avellino, Alessandria, Bari, Catanzaro, Padova, Sudtirol, Juve Under 23, Pro Vercelli, Juve Stabia… sono tutte temibili”.

