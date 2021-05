SERIE C: panchine girone C, cominciano a muoversi i primi club

Primi cambi in panchina nel girone C di Serie C. Riguardano Virtus Francavilla e Viterbese, club che hanno raggiunto a fine stagione l’aritmetica permanenza tra i professionisti. La società pugliese ha assunto la decisione di rimpiazzare il tecnico Alberto Colombo con Roberto Taurino, quest’ultimo fu esonerato dalla Viterbese dopo la sconfitta di Catania. I laziali, invece, non hanno rinnovato la fiducia ad Agenore Maurizi assumendo al suo posto l’ex allenatore del Livorno Alessandro Dal Canto.

