FUTURO CATANIA: ad oggi riduzione debito con enti pubblici non vincolante per gli altri interlocutori

Se da un lato Joe Tacopina continua a richiedere la certificazione della tanto chiacchierata riduzione del debito con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia, dall’altro non è così per gli altri soggetti potenzialmente interessati ad entrare in società o, comunque, sostenere economicamente il Calcio Catania. Almeno per il momento, non risultano paletti messi in questo senso dagli interlocutori ma si discute di altre specifiche condizioni da soddisfare. La Sigi, comunque, è pronta ad assicurare l’esborso di 350mila euro a garanzia della fideiussione per l’iscrizione al campionato ma non ha ancora reperito le somme di circa 3 milioni di euro, altrettanto necessarie per il raggiungimento del medesimo scopo. C’è tempo fino al 28 giugno.

