EX ROSSAZZURRI: primo poker in carriera per il catanese Catania

Raffiche di gol in carriera per il catanese Emanuele Catania, vero e proprio simbolo del Siracusa, club a cui rimane fortemente legato. L’ex attaccante del Catania, che in rossazzurro non ha trovato molto spazio con una sola rete all’attivo su 13 presenze, ha stabilito un nuovo record personale: la realizzazione di quattro gol in una singola partita. Primo poker in carriera in occasione del match Siracusa 5-1 Jonica, valido per i playoff di Eccellenza. Incontro a senso unico, aretusei trascinati dalla verve in fase realizzativa del sempreverde Catania, che ha compiuto 40 anni qualche mese addietro e, divertendosi, continua a fare la differenza.

