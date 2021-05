SERIE C: girone C, nessun calciatore del Catania nella Top 11 giovanile del girone C

Quali sono stati i migliori giovani del girone C di Serie C? La Giovane Italia, riferimento indiscusso per addetti e lavori appassionati di calcio under italiano, non individua giocatori del Catania in un ipotetico schieramento 4-3-3. In porta è stato inserito il portiere della Viterbese Riccardo Daga, classe 2000. La linea a quattro è invece tutta appannaggio di nati nel 1999; le fasce sono presidiate da Pietro Ciotti della Vibonese e Roberto Di Jenno, proveniente dalla Serie D dopo il ripescaggio del suo Foggia. Completano il reparto difensivo i difensori centrali Stefano Esempio e Matteo Piacentini: il primo da neopromosso con la Turris, in cui è stato impiegato da Under nei precedenti campionato di Serie D, ha raggiunto l’obiettivo salvezza, mentre il prodotto delle giovanili del Sassuolo, al terzo anno a Teramo, ha centrato per il secondo anno di fila la partecipazione ai playoff.

Per quanto concerne la mediana, si resta ancora in casa Teramo per il centrocampista davanti alla difesa, Simone Santoro, anche lui classe ’99, uno dei simboli della squadra come Manuele Castorani, sempre del ’99, ma della Virtus Francavilla. Si torna a Foggia per concludere il centrocampo, con una delle sorprese più gradevoli della stagione: Gaetano Vitale (2001) dopo tre stagioni importantissime tra Eccellenza e Serie D nel Sorrento si è guadagnato l’occasione di poter giocare in Serie C.

Due terzi d’attacco se li prende il Palermo. Entrambi i loro gioielli sono classe 2000 e curiosamente compagni di reparto fin dai tempi delle giovanili del Torino. Mentre Nicola Rauti farà rientro alla base granata dal prestito a fine anno, i rosanero si sono completamente assicurati le prestazioni di Lorenzo Lucca. Spazio anche al più giovane del lotto, Giovanni Volpe, ragazzo del 2002 del Potenza, che è stato tra le note più liete dei lucani nella loro travagliata prima parte di stagione, terminata poi nel migliore dei modi con la salvezza diretta.

