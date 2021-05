INTERLOCUZIONI: attese risposte in settimana

Una decina le interlocuzioni portate avanti in questi giorni da Sigi. Tre sarebbero quelle principalmente avviate soprattutto in termini d’interessamenti con provenienza estera. E c’è anche in ballo il discorso tirato fuori nei giorni scorsi dal Sindaco Salvo Pogliese, quando disse di cercare “sponsor importanti attraverso la sinergia con ambasciatori di Stati europei per sollecitare qualche compagnia aerea di valenza internazionale che opera su Catania”. Compagnia che sarebbe dell’est Europa, effettivamente interessata ad una sponsorizzazione che includa anche il Village di Torre del Grifo. In settimana sono attese delle risposte, probabilmente entro giovedì-venerdì. La Sigi continua la ricerca di forze fresche per il Calcio Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***